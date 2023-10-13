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泰國總理抵達馬國晤安華
馬來西亞總理安華周三在普特勒杰瓦，與前來訪問的泰國總理賽塔會晤。雙方同意組成多個工作小組加強經濟合作、促進貿易，並將兩國邊境變成貿易區。這是安華和賽塔的第二次會面，兩人首次接觸是在上個月第78屆聯合國大會期間。去年數據顯示，泰國是馬來西亞全球第7大貿易夥伴，在東盟成員國中排名第3。（綜合報道）
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