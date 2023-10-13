紀念美韓同盟70年 列根號停靠釜山挑釁平壤

朝俄建交75周年之際，美國海軍列根號航母打擊群昨日早上駛入南韓釜山港，將停留至下周一，展現美國對南韓提供延伸威懾的決心，同時紀念美韓結盟70周年。與此同時，南韓統一部昨日暗示即使朝方未有重大挑釁，也可中止《九一九韓朝軍事協議》（下稱《軍事協議》）。

列根號打擊群以列根號為旗艦，由巡洋艦安提坦號、羅伯特‧史莫斯號，神盾驅逐艦蕭普號等組成，在釜山作戰基地期間將進行韓美艦艇互訪、友好體育活動等。這是繼尼米茲號今年3月訪韓後，再有美軍航母訪韓，列根號去年9月亦曾停靠釜山港。

此前，列根號於周一至周二在濟州東南海域參加美日韓海洋攔截與反海盜演習，提升三國對北韓的威懾和反制北韓導彈威脅的能力，以及增進應對海洋安全威脅的三邊海上作戰能力。

韓暗示可中止與朝軍事協議 南韓統一部官員昨日表示，政府將綜合評估安全狀況，如有必要，就會研究中止《軍事協議》。韓聯社指出，有關言論被解讀為政府將在沒有朝方重大挑釁行為的情況下，也可考慮中止該協議效力。上述官員指出韓方對朝方挑釁的監視受制於《軍事協議》，將從速推進中止該協議的相關事宜。

另外，南韓聯合參謀本部議長金承謙昨日表示，受《軍事協議》在非軍事區附近劃定的禁飛區影響，韓軍偵察機的監視範圍受到時間上和空間上的限制。他強調，在愈演愈烈的朝核威脅和不穩定的地區安全形勢下，南韓正與美國密切合作，提升韓美同盟的延伸威懾執行力。

將於明年成立戰略司令部 聯合參謀本部昨日提交的報告指出，將強化南韓型三軸體系的運營能力，一旦發現北韓動用核武及導彈的徵兆，將堅決反制，行使自衞權，為此將發展反制體系運營理念和作戰遂行體系。三軸體系由殺傷鏈系統、南韓式導彈防禦系統（KAMD）和大規模懲罰報復作戰計劃（KMPR）組成。韓軍將於明年成立戰略司令部，以綜合運用對朝戰略威懾、反制力量。本報綜合報道