英外相訪以 遇火箭襲擊警報

以巴重燃戰火，英國外交大臣祁湛明周三抵達以色列，以示英國對以色列的支持；期間他在以色列南部城市奧法基姆，探訪在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的襲擊中逃過一劫的民眾時，哈馬斯發動火箭襲擊的警報突然響起，他和以色列外長埃利‧科恩（Eli Cohen）等大批人士要逃入一幢大樓暫避。（綜合報道）