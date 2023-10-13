白宮證艾森豪威爾號赴地中海

【本報綜合報道】以巴開戰後，美軍緊急在東地中海部署福特號航母打擊群，以防戰事擴大，有報道指美國計劃再增派航母艾森豪威爾號支援。白宮國家安全委員會發言人柯比周三表示，艾森豪威爾號航母打擊群下周開始預定部署，經大西洋前往地中海。

柯比指，目前無計劃派艾森豪威爾號到東地中海，尚未做出類似的操作決定，如果需要的話，它肯定會成為可用的資產。他強調，美方發出響亮而明確的訊息，若任何敵視以色列的人考慮試圖升級或擴大這場戰爭，美國準備採取行動，華府將繼續與以色列討論他們的需求，確保他們擁有保衞國家和人民所需的一切。

海軍陸戰隊遠征部隊待命 另一邊廂，具有特種作戰能力的美國第26海軍陸戰隊遠征部隊正前沿部署中東，近日原本在科威特參加軍演。美媒周三指，士兵下船後接到命令必須在48小時內返回兩棲攻擊艦巴丹號和船塢登陸艦卡特霍爾號，準備好為新出現的事件執行任務。巴丹號和卡特霍爾號目前在巴林海域待命，部隊發言人以任務保安為由，拒絕透露兩艘艦下一步部署何地。