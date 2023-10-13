施襲前 哈馬斯無人機毀監控

【本報綜合報道】哈馬斯武裝分子上周六突襲以色列南部，如入無人之境。美國《紐約時報》周三指出，哈馬斯事前派出無人機破壞邊境圍牆的通訊及監視設備，使以軍無法以攝影機遠程監控。無人機更摧毀以色列邊境防禦工事上的遙控機槍，令以軍失去反擊地面進攻的工具。

以方曾意識到武裝分子異常 報道引述以色列安全官員消息指，武裝分子從加薩地帶進攻前不久，以色列情報人員曾發現部分監控的加薩武裝分子網絡活動激增，意識到不尋常後曾向守衞加薩邊境以軍示警。惟守軍最終沒有採取行動，相信他們可能無法收到或看到警報。以色列情報機構事前曾監聽哈馬斯成員通電話，認為哈馬斯力圖避免再與以色列衝突，目前正了解對話是否精心安排。以色列認為由遙控攝影機、感應器及機槍組成的邊境圍牆牢不可破，因此減少守軍數量。

哈馬斯在攻擊初期使用無人機投擲彈藥炸毀通訊塔，失去信號令監控系統失效，以軍亦收不到警報。1,500名武裝分子利用推土機及爆炸物，在圍牆造成30個缺口，然後湧入以色列。由於以軍加薩師指揮官集中在邊境附近一個基地，基地失守後大部分人陣亡、受傷或被俘，陷入一片混亂。通訊問題令特拉維夫的軍事最高指揮部無法得悉情況嚴重程度，數分鐘路程外的戰機於數小時後才抵達。