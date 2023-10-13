拜登稱睹小孩斬首照 白宮否認

【本報綜合報道】有傳媒周二引述以色列軍方指巴勒斯坦回教激進組織在以色列屠村，40名嬰兒被斬首，但有以軍則否認。美國總統拜登周三在白宮出席一場猶太社區領袖圓桌會議時談及此事，直言：「我從沒有想到我會見到恐怖分子斬首小孩的相片。」

白宮發言人後來澄清，拜登和其他美國官員均未看過或證實哈馬斯斬首小孩，拜登的發言是基於以色列總理發言人和以色列傳媒的資訊。以色列外交部周四在社交網上載一段影片，可見一輛燒焦的汽車上有至少兩具疑似人類焦屍。外交部指摘哈馬斯並非自由戰士，而是與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）無異的恐怖分子。該影片當日在網上瘋傳，有指是以色列人試圖乘車逃走，但被哈馬斯活活燒死，惟影片真偽未能證實。

以總理向布林肯展示嬰屍照 美國國務卿布林肯昨日抵達以色列，與以色列總理內塔尼亞胡、總統赫爾佐格等人會面。以色列總理官方社交平台指，內塔尼亞胡向布林肯展示多張嬰孩遇害及變成焦屍的照片，聲稱是哈馬斯所為，並形容哈馬斯是魔鬼及極端組織伊斯蘭國（IS）。布林肯保證華府會支持以色列，他之後會轉往約旦會見該國官員和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。