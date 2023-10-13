3華公民命喪戰火 另兩失蹤

翟雋

【本報綜合報道】以巴衝突升級，造成逾萬人死傷，近日更傳出有中國公民遇難。中國外交部昨日證實，有3名中國公民在以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰鬥中死亡，多人受傷，另有兩人失蹤。他指出，打破以巴衝突循環往復的關鍵，在於回到「兩國方案」的基礎上。

外交部發言人汪文斌在例行記者會上，對罹難者表示沉痛哀悼，並向罹難者家屬和傷者表達誠摯慰問。他表示，中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷者，做好罹難者善後工作，敦促外方全力搜救失聯人士，採取一切有效措施，保障中方人員及機構安全。

他又指，中國與阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上立場相近，雙方都呼籲盡快停火止暴，譴責傷害平民的行為，防止局勢升級，造成人道主義災難；雙方都認為國際社會應切實發揮作用，向巴勒斯坦人民提供人道支持，推動盡快重啟和談。

傳華特使與以官員通話 另有美媒引述以色列駐中國大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba）指，中國政府中東問題特使翟雋預計昨日與以色列官員通話，據報將積極協助埃及調停以巴衝突。翟雋周三就以巴局勢，與巴勒斯坦外交部第一副部長賈多通電話。

翟雋表示，中方對當前以巴衝突加劇，造成許多無辜平民傷亡深感痛心，對巴勒斯坦安全和人道主義情勢嚴重惡化深表關切。