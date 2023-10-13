以高官揚言連根拔起哈馬斯

加姆里爾

【本報綜合報道】回教激進組織哈馬斯上周六突擊以色列，引發以巴新一輪激烈衝突，以色列情報部長加姆里爾（Gila Gamliel）周三受訪時表示，以色列對哈馬斯的戰爭要將其「連根拔起」，以阻嚇全世界的武裝分子，使他們不敢發動襲擊。

加姆里爾揚言，以色列的果斷處理，將使其他武裝組織不會發動同樣的悲劇性攻擊：「我們必須將它（哈馬斯）連根拔起，（慘事）就不會發生。世界上的其他人不會選擇，甚至想也不敢想，把（在以色列）發生的事情作為參照，在將來發動襲擊。」

加姆里爾又指，目前不是適當時候去討論以色列情報缺失導致哈馬斯得以發動突襲；對於尋找和營救在遭哈馬斯綁架人士的努力，她也拒絕討論。

購萬支步槍 派予民防衞隊 較早前，以色列國家安全部長班-吉維爾周二宣布採購1萬支本國製突擊步槍，派發予民防衞隊志願者，特別是邊境城鎮、猶太人及阿拉伯人混居地、約旦河西岸定居點。民防衞隊是以色列警察分支，協助日常警務工作。

以色列國防軍大約3年前開始收繳部分民防衞隊的步槍，因為同類武器曾多次失竊。巴勒斯坦哈馬斯武裝分子上周六大舉突襲以色列南部，他們配備突擊步槍、榴彈及反坦克導彈，而民防衞隊只能以手槍抵抗。