加薩26萬人流離失所

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六突襲以色列，聯合國指出加薩地帶已有26萬人在以色列的轟炸之下流離失所。哈馬斯據報擄走以色列人質，土耳其傳媒周三報道土耳其總統埃爾多安已啟動與哈馬斯的談判進程，尋求哈馬斯釋放這些人質。

傳埃爾多安與哈馬斯談判 埃爾多安主動提出進行調解，以恢復以巴和平，並一直加緊與中東各方進行談判，積極阻止以巴衝突擴大。埃爾多安周三晚間與沙特地阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼和阿爾及利亞總統特本談話時聲言，土耳其準備盡一切努力，包括調解和公平仲裁，以迅速結束以巴衝突。

當日埃爾多安也猛烈抨擊西方盲目站在以色列一邊，又指摘以色列對加薩的轟炸，是「用各種可恥手段進行的衝突，不是戰爭，而是屠殺」，他同時呼籲以巴雙方保持克制。哈馬斯控制的阿克薩電視台周三播出哈馬斯釋放一名女子、一名4歲小童和一名6個月大嬰兒的畫面，3人獲釋後返回以國。

以色列傳媒指，相信事發於上周六，即哈馬斯突襲以色列當日，現時才公開。獲釋女子表示，兩名小孩不是她的子女，他們的母親可能亦被綁架到加薩。影片惹來外界質疑，有指片中人士根本沒有被擄至加薩，是哈馬斯造假。

另外，英國傳媒周三報道，埃及就向接壤加薩地帶提供人道援助一事，曾與美國及其他國家商討，但拒絕為逃離加薩的難民建立安全走廊。以色列駐埃及大使奧倫表示，以方對西奈半島沒有任何意圖，亦沒有要求巴人遷往那裏，因為它是埃及領土。