加薩斷電 人道走廊勢開通 以軍隨時地面進攻

衝突增至逾2400死 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯戰事持續，至周四造成兩地合共逾2,400人死亡，近9,000人受傷。加薩官員周三證實，當地唯一的發電站燃料經已耗盡。以軍向加薩發動地面進攻如箭在弦，只待政治領袖作出決定；有以色列官員透露，相關方正在進行談判，商討設立人道走廊，讓美國公民及巴勒斯坦平民在以軍進襲之前離開加薩進入埃及。

哈馬斯海軍高層 空襲中身亡 以色列昨日凌晨繼續向加薩進行大規模空襲，以軍發言人指空襲擊中哈馬斯突擊隊總部，日前襲擊以色列的哈馬斯武裝分子便是隸屬突擊隊。此外，哈馬斯海軍一名高層在空襲中身亡，計劃用於襲擊以色列的武器亦一併摧毀。加薩衞生部批評以方意圖摧毀所有民居，指大批平民被埋在瓦礫中。

加薩官員又指，在以軍全面封鎖下，加薩的水電、燃料、通訊和物資供應被切斷，醫院將會耗盡燃料，導致「災難性」情況。聯合國人道協調廳人員較早前表示，切斷加薩供水會影響超過61萬人，並將導致區內食水嚴重短缺。

以色列修復邊境屏障 防巴人攻入 惟以色列表明，除非哈馬斯釋放所有以色列人質，否則不會以人道為由解除對加薩的封鎖，及恢復供應水電及燃料。以色列空軍參謀長蒂什勒（Omer Tishler）周三表示，空襲加薩地帶的規模是史無前例。他補充道，以色列空軍不會以加薩平民為目標，但空襲不再像外科手術般精確。

另一邊廂，以軍4個戰鬥工兵連在加薩邊境使用30多輛裝甲重型工程車，在坦克和飛機的支援下修復並封鎖邊境屏障，以防武裝分子再次潛入，及拆除哈馬斯布下的爆炸裝置。以軍周三繼續與試圖進入以色列的哈馬斯武裝分子戰鬥，殺死至少18人，同時掃蕩最後一批以色列境內的滲透者。

有美媒引述知情以色列官員表示，根據正在討論的提案，所有美國公民只要出示美國護照，就可以通過巴勒斯坦城市拉法赫的過境點進入埃及，而巴勒斯坦平民每天在該處的通行人數將限制在2,000人以內，有關安排的最終是否批准需取決於控制拉法赫過境點的埃及方。該名以色列官員又表示，讓盡量多的巴勒斯坦人離開加薩，符合以色列的利益。聯合國秘書長古特雷斯則表示，目前需要快速並暢通無阻的人道走廊，以便讓包括燃料、食品和食水在內的關鍵物資進入加薩。他稱一直密切跟進以色列和加薩的嚴峻事態，並與有關地區的領導人保持聯繫；他呼籲各方必須防止局勢進一步升級和蔓延，又對聯合國人員在加薩遇難表示哀悼。

伊外長降落前 敍機場遭以軍空襲 另一方面，敍利亞首都大馬士革國際機場及北部阿勒頗國際機場昨日遭到以色列空軍空襲，兩地機場跑道受損，需停止運作，未知傷亡人數。有消息稱，以色列空襲大馬士革國際機場前，伊朗外長阿卜杜拉希揚正乘搭飛機準備降落，隨後折返伊朗首都德黑蘭。另有指該飛機上藏有10噸包括反坦克導彈在的武器，原定運送給真主黨。以色列國防軍總參謀長哈列維證實，空襲是先發制人之舉，並揚言以軍將無間斷地全力打擊加薩。本報綜合報道