響按聲招不滿 司機遭村官打甩牙

【本報綜合報道】陝西省商洛市一名男子周一控訴，早前開車駛至商州區周石路時因響了兩聲按，引起前方4名滿身酒氣的男子不滿，將其車截停後其中3人毆打及辱罵他，其一顆牙齒也被打掉。內媒周三報道，打人者為前任及現任社區幹部，警方正在處理此案。

受害人劉先生透露，上月24日駕駛大型貨車回家途中，因道路兩側都停有車輛，加上前方4名男子令其車無法通過，他響按卻引起對方不滿。他停下車後認出對方是自己認識的人，分別是劉灣社區主任劉×俊、副主任劉×勇及前社區幹部劉×新和村民任×東。劉先生剛一下車，劉×勇說了聲「給你臉了」就揮拳打在其左臉，任×東趕緊上前將劉×勇拉開，劉×新上前連續掌摑劉先生，劉×勇和劉×俊則在一旁不停謾罵。

疑酒後犯事 派出所調查 劉先生其後報警，劉灣派出所民警趕到將數人帶到派出所處理。劉先生稱，他與對方並沒恩怨，僅僅是同村認識而已，懷疑對方喝了酒才做出過激行為。他周日到商洛市中心醫院進行了治療，診斷結果為牙折斷。劉先生向劉灣街道辦事處、商州區紀委反映，但至今沒得到回覆。劉灣街道辦事處負責劉灣社區的包村幹則稱一直在跟進處理，派出所也在調查中。