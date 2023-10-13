涉諜及洗錢案滯台4年 向心夫婦脫罪可返香港

【本報綜合報道】香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心與妻子龔青早年在台灣被控「共諜罪」，早前被台北地檢署以罪嫌不足為由放棄起訴，另被控洗錢部分上月獲判無罪。檢方未能在周三上訴期限屆滿前提出上訴，二人因此獲判無罪確定，被限制出境近4年後終可返港。

台北檢方指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸企業，將不法所得「假投資、真洗錢」購買信義區3間豪宅，二人購屋及裝修費用合計2.9億新台幣（約7,100萬港元），依洗錢罪起訴，扣查二人台灣帳戶並向法院聲請沒收相關豪宅。一審及二審均判向心夫婦無罪，依《刑事妥速審判法》規定，除非判決牴觸憲法或違背大法官解釋、判例，否則不得上訴至三審，故檢方未能在期限內提起上訴。

被扣押豪宅亦將解凍 高等法院上月二審裁定向心夫婦無罪後，同時裁定繼續限制出境、出海8個月。二人獲無罪確定後，依法可聲請解除出境管制離台，返回香港，結束約1,420天的滯台生活。此外，二人被扣押的3間豪宅也將解凍歸還。