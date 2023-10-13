台新例 立法院機密會議禁止帶手機

【本報綜合報道】台灣國民黨立委馬文君被指控洩露台灣自製潛艇機密，並在台立法院機密會議上疑使用手機，招來非議。立法院外交及國防委員會昨日通過臨時提案，除了在機密會議禁用相關電子設備及抄錄外，所有人亦要接受駐警電子探測設備檢查，並簽署保密切結書。

與會不准抄錄 簽署保密書 為確保安全並提升委員問政品質，提案要求外交及國防委員會舉行機密會議時，落實保密責任，所有與會者在進行機密預算報告、詢答及審查程序時應遵守上述3項措施。當中包括禁止攜入行動電話、攝錄設備及通訊電子器材入內，要存放在場外置物櫃，也不得抄錄機密內容及攜帶離開，與會者亦要接受檢查並簽保密書。民進黨立委稱，此舉是議會自律的開始，不會限制任何人的權利。

惟有國民黨立委質疑，提案過程不符合立法院議事規則及程序正義，應在固定時間提出臨時提案，讓立委來得及處理，現在做法非常草率。國民黨團同日舉行記者會，痛批民進黨將秘密會議泛政治化，因此提出全委員會版本的秘密會議條款，特別列出不得在Facebook透露機密資料，將矛頭指向民進黨立委王定宇。