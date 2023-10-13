台流感一周11死 4月嬰重症

長假急診11萬人次 料下月疫情升溫 台灣過去一周連假期間，門急診類流感就診人次超過11萬，新增11宗死亡病例，當中更包括今年流感季年紀最小重症個案，為一名4個月大男嬰。台疾管署發言人曾淑慧表示，估計流感疫情下月將開始升溫，直到明年1月底到達高峰。

死亡病例中最老逾90歲 疾管署周三舉行記者會表示，流感正在流行期，上周門急診類流感就診人次與前一周相若。新增死亡病例年齡介乎50多至90多歲，其中9人具慢性病史，包括糖尿病、心血管疾病、癌症等，7人未接種當季流感疫苗，平均發病到死亡約9天。新增34宗流感併發重症中27人具慢性病史，33人未接種當季流感疫苗。

年紀最小的重症男嬰據指沒潛在疾病，上月下旬開始發燒、咳嗽、流鼻水等，兩天後到急診經流感快測顯示受感染，當時出現脫水及肺炎，立即轉入兒童深切治療病房，住院5天後症狀改善出院。台灣自本月2日開始免費為民眾接種流感疫苗。截至周二累計123萬多人次接種，疾管署呼籲合資格民眾盡快打針。

大陸肺炎支原體橫行 另一方面，大陸多地近日出現大量肺炎支原體感染者，多數以兒童為主。北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，過去3年疫情防控造成人群免疫力不足，伴隨調整防治措施，今年感染人數有可能較往年明顯增加，特別是兒童。

北京、上海、廣州等多地兒童醫院內科門診接診的病人增多。北京順義區一名醫生指出，自上月初開學以來，醫院接診的病人逾半數是感染肺炎支原體的患童。內媒引述消息人士報道，上海兒童醫學中心亦收容400名支原體肺炎患童，宗數較往年上升八成。

廣州市婦女兒童醫療中心兒內科門診專科主任李淑華表示，截至目前，兒童各種呼吸道感染來勢洶洶，就診的患者中除了感染呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、鼻病毒、流感病毒外，還有20%至30%患者感染肺炎支原體。本報綜合報道