貴州在建敍畢鐵路 隧道氣爆5死

【本報綜合報道】內媒昨日引述貴州省畢節市七星關區政府官網消息指出，由中鐵十九局施工建設、七星關區境內的敍畢鐵路新高坡隧道1號輔助導洞，周二在封堵施工中發生疑似氣體爆炸，造成6人受困，其中5人死亡、一人受傷。

附近七星關區何官屯鎮茶木樹村村民指，事發於周二早上11時40分左右，當時聽到兩聲爆炸聲，接着有火從隧道內噴出然後熄滅。爆炸產生的衝擊波將路邊的樹木和花草刮倒，有趁墟婦女經過隧道附近時險受波及。大批消防車及救護車趕到，救援持續至當晚才結束。目前隧道口有警察值守，工地已停工。