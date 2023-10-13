講座台上吸煙 復旦退休教授被查

王德峰近年以風趣幽默、深入淺出的棟篤笑形式講授課程，成為「網紅哲學大佬」。與其哲學金句同樣為人熟悉的，還有他煙不離手的習慣。深圳衞健委回應指，王德峰哲學講得好是一回事，在公共場所違法吸煙又是另一回事，歡迎他下次再到深圳講課，但是「煙癮再大，也請忍一下」。他在復旦大學任教時，也曾因上課期間吸煙被校方要求檢討。他試過因為上網課時吸煙被舉報，令活動主辦單位被罰款3,500元（約3,800港元）。