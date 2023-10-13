江歌母直播帶貨 銷售額破百萬

【本報綜合報道】中國籍女留學生江歌2016年在日本遇害案轟動一時，其母江秋蓮因女兒好友劉鑫（已改名劉暖曦）未及時施救，在山東青島以生命糾紛權提告，訴訟以劉鑫敗訴賠償落幕。江秋蓮近日重拾生活，正式開啟直播帶貨。劉鑫亦被發現曾直播帶貨，但帳號因投訴後已被禁。

江秋蓮表示，需要一份工作充實自己，有足夠經濟基礎支持維權之路，又稱直播帶貨的目的同樣是為了賺錢，但會把選品和服務放在首位。她周一在短片平台開啟首場直播帶貨，講解各種商品的同時呼籲觀眾不用急着買，要理性消費。第三者資料監控平台顯示，她首場直播帶貨開播時間近3分鐘，累計銷售量介乎5萬至7.5萬，累計銷售額介乎100萬至250萬元人民幣（約108萬至271萬港元），觀看人次逾850萬，女性觀眾逾82%。

劉鑫帶貨帳號被禁 江秋蓮曾公開質疑劉鑫利用江歌案的熱度，在粉絲群賣茶葉。近日有網民發現，劉鑫也曾在錄像號上直播帶貨，並開通商品櫥窗，主要銷售一些書籍。內媒昨日報道，劉鑫今年7月至9月共直播4次，目前帳號已被大主播粉絲投訴後永久禁播。