光大集團前董事長涉受賄就逮

李曉鵬今年4月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，本月初被開除黨籍及公職。他被指違規收受禮品禮金、接受宴請；不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。