光大集團前董事長涉受賄就逮
【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息指，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，正進一步辦理該案。
64歲的李曉鵬在武漢大學金融學系博士研究生畢業，獲經濟學博士學位。
被指違規收禮 非法謀利
他歷任中國華融資產管理公司副總裁、中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長、中國工商銀行副行長、中國工商銀行股份有限公司副行長、執行董事，中國投資有限公司監事長。他2017年12月任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，去年到齡退休。
李曉鵬今年4月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，本月初被開除黨籍及公職。他被指違規收受禮品禮金、接受宴請；不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。
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