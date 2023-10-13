北京副市長亓延軍任副公安部長

【本報綜合報道】內地公安部官方網站「機構設置」欄目昨日更新資料顯示，北京市副市長亓延軍已任公安部黨委副書記，以及分管日常工作的副部長。去年6月王小洪升任公安部部長後，其原任公安部常務副部長的職位一直懸空。連同亓延軍在內，目前公安部共有6名副部長。

亓延軍於1964年10月出生，山東萊蕪人，畢業於山東省建築工程學院工業與民用建築專業，在職博士研究生學歷。畢業後他在消防系統工作，歷任山東省消防總隊防火監督部部長、副總隊長，河南省消防總隊總隊長，公安部消防局防火監督處處長、副局長。他2016年出任北京市公安局消防局（市公安消防總隊）局長（總隊長），翌年升任北京市公安局黨委委員。

分管日常工作 2016年時任北京市公安局局長的王小洪調任公安部副部長，直至2020年4月卸任北京市公安局局長，由時任北京市公安局常務副局長的亓延軍接棒，亓同時出任北京市副市長。

去年5月時任公安部副部長林銳調任中央政法委副秘書長，亓延軍重返公安部，出任公安部黨委委員、副部長。