內地續搗緬北電騙 懸賞54萬緝兩頭目

內地持續嚴打緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪，公安部懸賞緝拿兩名電訊網絡詐騙犯罪團夥重要頭目，任何人提供有效線索和協助抓捕疑犯，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣（約10.8萬至54萬港元）獎勵。

設詐騙窩點 涉款巨大 內媒昨日從公安部獲悉，經浙江省杭州市公安局、雲南省昆明市公安局偵查發現， 陳岩板（又名鮑岩板）、肖岩塊（又名何春田）長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電訊網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大、性質極其惡劣。

經查，陳岩板、肖岩塊犯罪事實清楚、證據確鑿充分，浙江省杭州市公安局、雲南省昆明市公安局決定公開懸賞通緝，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。公安機關同時敦促陳、肖二人主動投案自首，爭取寬大處理。

另外，公安部周二在北京召開新聞發布會，當中強調嚴打電訊網絡詐騙犯罪。當局深入組織開展斷卡、斷流、拔釘等專項行動，全力推進電訊網絡詐騙犯罪打防管控各項工作，堅決遏制電訊網絡詐騙案件高發態勢。在「夏季行動」開始以來，公安部共組織發起集群戰役150次，抓獲犯罪嫌疑人1.7萬名。

緬甸已移交2317疑犯 針對群眾反映強烈的緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪，公安部部署雲南等地公安機關持續推進打擊行動，與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，目前已有2,317名涉詐犯罪嫌疑人移交中方，持續形成有力震懾。較早前，內地官媒周一指出，中方與緬甸地方執法部門合作，成功再將706名緬北電詐犯罪嫌疑人移交中國。本報綜合報道

陳岩板 肖岩塊