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狗狗頭卡膠罐獲救
美國密歇根州一隻狗狗早前不慎頭部被卡在一個芝士波膠罐中，所幸最終獲當地動物庇護所人員解困，重獲自由，更因此神奇經歷，獲命名為奇托（Cheeto）。庇護所營運者沃爾什（Tom Walsh）估計，狗狗受困膠罐後流離浪蕩至少3天，牠身上未被植入晶片或狗牌，庇護所希望能協助牠尋回主人。
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