「九章三號」量子計算原型機研發成功

【本報綜合報道】位於安徽的中國科學技術大學早前與中國科學院上海微系統與訊息科技研究所、國家並行電腦工程技術研究中心合作，成功建構255個光子的量子計算原型機「九章三號」，再度刷新光量子資訊技術世界紀錄，求解高斯玻色取樣數學問題較目前全球最快的超級電腦快一億億倍，在研製量子計算機之路邁出重要一步。研究成果昨日在國際知名學術期刊《物理評論快報》發表。

科學家團隊近兩年在理論上首次發展了包含光子全同性的新理論模型，實現更精確的理論與實驗脗合度，同時發展了完整的貝葉斯驗證和關聯函數驗證。研究團隊成員、中國科大教授陸朝陽表示，團隊開發了基於光纖時間延遲環的超導納米線探測器，首先把多光子態分束到不同空間模式，再透過延時把空間轉化為時間，實現準光子數可分辨的單光子偵測系統，極大提升計算複雜程度。

較上代提速100萬倍 根據公開發表的最優經典精確採樣演算法，「九章三號」處理高斯玻色取樣的速度比上一代「九章二號」提升100萬倍，一微秒可算出的最複雜樣本，目前全球最快的超級電腦「前沿」（Frontier）約需200億年。