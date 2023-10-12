古樹年輪藏萬年前太陽風暴痕迹

【本報綜合報道】國際研究團隊周一在英國《皇家學會物理學數學工學分會學報‧哲學彙刊》刊載論文，指他們在法國東南部古樹年輪中發現迄今已知的最強太陽風暴的證據。文章指出，如果那場一萬多年前的太陽風暴發生在今天，可能燒毀衞星，嚴重破壞供電網絡，造成災難。

研究人員指屬超級風暴

研究人員分析法國東南部阿爾卑斯地區的歐洲赤松亞化石樹幹，發現1.43萬年前年輪中放射性同位素碳-14含量是前所未有。研究人員隨後從格陵蘭島中冰芯採集樣本，測量其中放射性同位素鈹-10的含量，比較兩者及加以驗證，最後得出古樹年輪中碳-14含量激增是由一場超級太陽風暴引發。太陽風暴會產生碳-14及鈹-10，其中樹木會捕獲前者及部分保存於樹幹中。後者不會在生物體內留痕，但會保存在格陵蘭或南極洲的冰中。研究人員分析樹木年輪或冰層中的放射性同位素，可以推斷出當時太陽風暴的強度。