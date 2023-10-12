深圳1929萬巨彩無人領 傳幸運兒為淡定哥

內地上月2日的體育彩票超級大樂透第23101期全國開出4注一等獎，其中1注1,800萬元人民幣（約1,929萬港元）追加投注一等獎花落廣東深圳。惟截至周二晚，大獎得主仍未現身兌獎，若下月1日的兌獎截止日前仍未領取獎金，則與過千萬獎金擦身而過，引起不少關注。

網民推斷為麻布社區居民

該期超級大樂透中獎號碼為前區「06、14、16、17、28」，後區「07、10」，而中獎幸運兒的彩票是一張「9+2」組合複式票，從寶安區麻布社區新灣路9號的4402038842實體店售出，有網民推斷中獎者或為麻布社區附近居民。實體店銷售員憶述，中獎者購買彩票十分理性，每月僅購買兩次左右，此前中過小獎亦表現淡定，店員都稱他為「淡定老哥」。