意女結緣江永女書 遠赴中國訪尋名師

江永女書是全球迄今唯一的女性專用文字，流傳於湖南永州市江永縣上江圩鎮一帶。意大利一名女子偶然知曉江永女書後，自此產生濃厚興趣，更不惜千里迢迢前赴中國學習，成為意大利首名系統性和全面研究江永女書，並長年推廣女書文化的青年學者。

從事翻譯員的法爾西尼（Giulia Falcini）早於大學就讀翻譯專業時，便從漢語老師處聽聞過江永女書，後來又有一位中國友人贈予她《女書漢語字典》，看到雋秀的字體後瞬間對此着迷且充滿好奇心。她特地聯繫並專程到中國拜知名女書專家趙麗明為師，深入研究女書，還在上江圩鎮實地研究期間與江永女書生態博物館工作人員、女書傳人結下深厚友誼。

舉辦講座 網上分享 為更有效地推廣江永女書，法爾西尼已在多國大學及藝術機構舉辦講座，更經常在社交平台上分享女書民謠傳承人吟唱的女書民謠，持續展現女書和江永女性的生活場景。她還在意大利舉辦過女書展覽，展出數十幅女書作品，以及載有女書的刺繡、扇子及書等實物，宣揚文化。

法爾西尼今年與中國籍丈夫結婚，她強調推廣女書並非誇張其神秘色彩，而是旨在介紹她作為東方女性日常生活的一部分，從中尋求東方和西方女性的情感共鳴。本報綜合報道