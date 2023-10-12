華助菲搗3博彩園區 遣返近400人

【本報綜合報道】中國駐菲律賓使館昨日就中菲執法合作有關問題發表聲明，指近年兩國執法部門保持良好溝通與協調，聯合開展嚴厲打擊跨境賭博、電訊網絡詐騙等行動。今年以來，中方協助菲方取締3個非法離岸博彩園區，並遣返近400名中國公民。

中國駐菲律賓使館新聞發言人表示，中國政府一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。根據中國法律規定，任何形式的賭博，包括網絡博彩、中國公民出境賭博等行為都屬違法。網絡賭博誘發的犯罪不僅損害中國的利益和中菲關係，也損害到菲律賓的利益。

部分人濫用程序 逃避遣返 發言人指出，中菲雙方執法合作中發現，部分非法離岸博彩員工濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返。中方願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地；同時敦促菲方採取強力措施嚴打網絡賭博相關犯罪，從根源徹底解決這一社會頑疾。中方使館將繼續就此與菲政府和執法部門加強溝通合作，共同處理好包括遣返在內的相關問題。