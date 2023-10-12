天然氣管受損洩漏 芬蘭料有幕後黑手

北半球開始踏入冬季，一條連接芬蘭及愛沙尼亞海底天然氣管道周日受損出現洩漏，被迫即時開始關閉，或需數月時間修復。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）前天質疑，管道受損並非由正常使用或壓力起伏不定造成，而是基於其他原因，正與愛沙尼亞攜手調查。

該條連接芬愛兩國天然氣管道周日凌晨約2時左右壓力出現異常下降，疑似出現洩漏，芬蘭天然氣公司Gasgrid Finland及愛沙尼亞電力及天然氣輸送公司Elering隨即關閉管道閥門，阻止天然氣洩漏。Gasgrid Finland翌日確認管道破損，是管道壓力下降唯一可能原因，可能需要停用數月，不過國家天然氣供應將維持穩定。

芬蘭國家調查局調查部主任基爾佩萊寧（Timo Kilpelainen）透露，天然氣管道破壞非常嚴重，同等規模破壞活動需一定技術及特殊設備，幕後黑手很可能並非普通人。他重申調查仍處初步階段，未發現爆炸迹象，不想把它與俄羅斯連接德國的北溪天然氣管道去年受損一事相提並論。

未有點名是俄羅斯所為 除了上述管道，另一條同樣位於愛沙尼亞專屬經濟區內海底通訊電纜周日同告受損。奧爾波前天出席記者會時未有點名質疑是俄羅斯所為，僅稱可能出於其他原因，不過已排除與地震活動有關。一名芬蘭消息人士接受英國傳媒訪問時坦言，赫爾辛基早已料到此事早晚都會發生，政府未有直接指明是莫斯科，其目的是避免經歷漫長調查後僅得出不確定結果。

歐盟委員會主席萊恩前天發聲明稱，她已得悉奧爾波正循天然氣管道可能遭到蓄意破壞方向調查事件。她譴責任何故意破壞基建行為，理由是管道及電纜把歐洲及世界民眾連繫一起，也是金融市場及全球貿易命脈，並承諾繼續與歐盟成員國及北約合作，增強基建抵禦威脅能力。

涉事天然氣管道由2020年起開通，連接芬蘭因科（Inkoo）及愛沙尼亞帕爾迪斯基（Paldiski），是芬蘭自俄羅斯2022年5月起停止供氣後，唯一一條進口天然氣管道。本報綜合報道

奧爾波