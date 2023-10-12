韓外長稱與美日結盟 不損對華友好

朴振指出，韓中互為基於互尊互惠精神與共同利益推動雙邊關係成熟健康發展的合作夥伴，韓美日團結並非為排斥或排擠特定國家。被問到韓中領導人會否趁下月在美國三藩市舉行的亞太經濟合作組織領導人非正式會議舉行雙邊會談時，他指目前並無確定的事宜，暫無可發布消息，但南韓外交部將為促成兩國領導人會晤努力。