韓外長稱與美日結盟 不損對華友好
【本報綜合報道】南韓外交部長朴振周二在國會國政監查會表示，推動韓美同盟和韓美日合作關係發展，與推動韓中友好關係發展並不相悖。該部門將繼續致力加強韓中戰略溝通，在供應鏈合作等多個領域推動雙邊關係進一步發展。
朴振指出，韓中互為基於互尊互惠精神與共同利益推動雙邊關係成熟健康發展的合作夥伴，韓美日團結並非為排斥或排擠特定國家。被問到韓中領導人會否趁下月在美國三藩市舉行的亞太經濟合作組織領導人非正式會議舉行雙邊會談時，他指目前並無確定的事宜，暫無可發布消息，但南韓外交部將為促成兩國領導人會晤努力。
位於中國 韓抗日運動遺址重開
另外，位於中國的多個南韓抗日運動遺址早前接連以維修為由暫停開放，引發各方猜測。朴振回應稱，南韓外交部向中方反映並收到答覆。中方指，旅順日俄監獄舊址博物館內日方關押朝鮮獨立運動義兵參謀中將安重根的牢房本月1日重開，位於吉林省延邊朝鮮族自治州龍井市的（朝鮮獨立運動家）尹東柱故居亦將重開。
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