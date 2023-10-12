莫里森稱訪台前 陸方警告損關係
【本報綜合報道】澳洲前總理莫里森首度訪問台灣，出席雙十節慶典及由台灣發起的亞洲區域對話平台玉山論壇，周二與台灣總統蔡英文會晤；他受訪時透露，訪台前收到中國大陸駐澳洲大使肖千警告。肖千昨日回應時表示，莫里森訪台引發嚴正關切，但稱澳洲總理阿爾巴內塞今年訪華將推動兩國關係改善。
莫里森稱支持台灣追求和平
莫里森與蔡英文會晤時指出，對方提到的台澳夥伴關係非常重要，雙方夥伴關係是奠基於對民主與自由的尊重，強調澳洲會一起幫助台灣、支持台灣確保韌性，進一步恫嚇潛在的侵略者，讓台灣實現追求自由和平的目標。莫里森向台灣傳媒稱，在坎培拉收到來自肖千的一封信，建議不要到台灣，他提醒對方澳洲人會決定自己要去哪裏，不會因而卻步。
肖千在墨爾本出席非牟利組織亞洲協會的活動時指，莫里森訪台或破壞中澳兩國改善關係的努力，希望澳洲政客更敏感地看待北京觀點；又指中澳之間的共通點大於分歧，這為兩國關係恢復正常提供基礎背景，希望中澳關係超越穩定，得到進一步改善。
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