莫里森稱訪台前 陸方警告損關係

【本報綜合報道】澳洲前總理莫里森首度訪問台灣，出席雙十節慶典及由台灣發起的亞洲區域對話平台玉山論壇，周二與台灣總統蔡英文會晤；他受訪時透露，訪台前收到中國大陸駐澳洲大使肖千警告。肖千昨日回應時表示，莫里森訪台引發嚴正關切，但稱澳洲總理阿爾巴內塞今年訪華將推動兩國關係改善。

莫里森稱支持台灣追求和平

莫里森與蔡英文會晤時指出，對方提到的台澳夥伴關係非常重要，雙方夥伴關係是奠基於對民主與自由的尊重，強調澳洲會一起幫助台灣、支持台灣確保韌性，進一步恫嚇潛在的侵略者，讓台灣實現追求自由和平的目標。莫里森向台灣傳媒稱，在坎培拉收到來自肖千的一封信，建議不要到台灣，他提醒對方澳洲人會決定自己要去哪裏，不會因而卻步。