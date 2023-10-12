華裔澳洲女記者 刑滿遭京逐出境

返抵墨爾本獲澳外長接機

阿爾巴內塞指，澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾，成蕾的回歸結束了她和家人非常困難的時間，澳洲政府長期以來一直在尋求她獲釋，她的事情已在中國通過法律程序解決，現時重點仍然是她的福祉，希望外界尊重她和家人的私隱，她正在調適生命中非常困難和創傷的時期。阿爾巴內塞透露，他已與成蕾交談，談及成蕾最近的公開信，讚揚她非常堅強和適應力強，成蕾亦很高興能回國。