華裔澳洲女記者 刑滿遭京逐出境
成蕾涉洩國家秘密罪 2021年被捕
澳洲華裔女記者成蕾於2020年8月在中國遭扣押，2021年2月因涉嫌為境外非法提供國家秘密罪被捕，去年3月在北京市第二中級人民法院受審。澳洲總理阿爾巴內塞昨日宣布，成蕾已經獲釋，並返抵澳洲墨爾本與家人團聚。中國國家安全部同日稍後發聲明指，成蕾服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。
返抵墨爾本獲澳外長接機
阿爾巴內塞指，澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾，成蕾的回歸結束了她和家人非常困難的時間，澳洲政府長期以來一直在尋求她獲釋，她的事情已在中國通過法律程序解決，現時重點仍然是她的福祉，希望外界尊重她和家人的私隱，她正在調適生命中非常困難和創傷的時期。阿爾巴內塞透露，他已與成蕾交談，談及成蕾最近的公開信，讚揚她非常堅強和適應力強，成蕾亦很高興能回國。
供認犯罪事實 囚2年11個月
中國國家安全部指，成蕾原本是中國境內媒體聘用人員，她於2020年5月受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法把工作中掌握的國家秘密內容通過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院經開庭審理，依為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境，成蕾未提起上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。
中國外交部發言人汪文斌強調，中國司法機關依法審理相關案件並作出判決，充分保障當事人依法享有的各項權利，尊重並落實澳方領事探視、獲得通報等領事權。
48歲的成蕾生於湖南岳陽，10歲隨父母定居澳洲，1994年獲得昆士蘭大學商學學位，2001年加入中國環球電視網（CGTN）的母公司中央廣播電視總台，2003年至2012年在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）出任駐華記者，並於2016年加入CGTN。本報綜合報道
人人做記者
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