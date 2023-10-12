以軍指斬首殺嬰 巴人斥用白磷彈

【本報綜合報道】以巴流血衝突未息，雙方平民死傷慘重。以色列軍方周二首度邀請傳媒進入鄰近加薩地帶的社區卡法阿扎（Kfar Aza），多名軍人宣稱發現約40具嬰兒遺體，部分被斬首。巴勒斯坦外交部同日指控以色列對加薩地帶使用白磷彈。

以軍邀傳媒入戰區 記者在以色列軍人引領下進入社區，除了聞到空氣中瀰漫死亡惡臭，也目睹在場汽車及建築物受損，現場有人搬運多具遺體；由於恐怕民居設有誘殺裝置，因此未能夠入內視察，部分軍人聲稱不少家庭全家睡在床上中槍死亡。軍方發言人周二表示，得悉有嬰兒遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯斬首的新聞，暫時未證實有關消息。

加薩地帶因以色列空襲而變成廢墟，搜救人員尋獲多具嬰兒屍體。一名巴人父親抱着女嬰遺體流淚，一名母親指兒子在她手中死去，作為手無寸鐵的百姓已經受夠。

另一方面，以色列軍方暫未回應巴勒斯坦有關使用白磷彈的指控。國際法沒有禁止這種武器，《聯合國特定常規武器公約》指明不應該在人口稠密地區使用。它常用於製造煙幕掩蓋部隊行動並標示敵方目標。燃燒溫度在攝氏800度至2,500度之間，像蠟一樣容易黏在各種表面，包括衣服和皮膚，極難擦掉或熄滅，可以燒至見骨。