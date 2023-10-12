以色列盡撤與巴人戰鬥限制

【本報綜合報道】以色列國防部長加蘭特周二到加薩地帶前線視察時表示，已經解除軍隊所有與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯戰鬥時的限制，準備發動全面攻勢。以色列增加動員預備役軍人的規模，由30萬人擴大至36萬人。面對以巴衝突擴大，以色列總理內塔尼亞胡及反對派領袖、前國防部長甘茨周三發表聲明，宣布雙方同意成立緊急聯合政府及「戰爭管理內閣」。

拒絕埃及調停 加蘭特指哈馬斯想改變加薩地帶，當地的轉變將與他們所想的相反，對方此刻會後悔，加薩地帶永遠不會回到原來的樣子，無論誰來斬首、謀殺婦女，以軍都毫不妥協地消滅。以色列軍方發言人指，首要目標之一是擊殺哈馬斯高層。以色列傳媒報道，以色列知會埃及準備好進行為期數個月的地面行動，以方拒絕埃及調停衝突。

以色列軍方昨日表示，自上周六報復哈馬斯當天發動突襲以來，已經空襲加薩地帶2,687處設施，包括轟炸涉嫌作為哈馬斯工程師中央訓練中心的加薩回教大學，宣稱上址是哈馬斯的政治及軍事力量重要中心，用於發展及生產武器。

以色列軍方周一自2006年以來，首次使用M270多管發射火箭系統，攻擊加薩地帶的哈馬斯設施。

截至昨日，以色列在最新一輪衝突的死亡人數增至最少1,200人，巴勒斯坦的死亡人數上升至1,078人，其中大部分來自加薩地帶，有1,055人，西岸地區則有23人。