至少兩華人戰火中喪生

鄒姓死者

【本報綜合報道】以色列中華商會周二通報，確認至少兩名失聯中國人在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六突襲以色列期間喪生，其中一名死亡的鄒姓工人年僅35歲，江蘇人，家屬目前獲知訊息並等待後事安排協助。

華特使與埃及官員通話 事發時鄒姓、萬姓、曹姓的中國工人乘坐同一輛客貨車，其後該輛車遭持槍者襲擊，並被遺棄在斯代羅特車站一個迴旋處路邊。事後以色列軍人抵達現場清除襲擊者，透過識別和鎖定車輛，相關人員找到失蹤者下落；目前進一步消息正在核實中。

中國政府中東問題特使翟雋周二與埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通電話，討論以巴局勢，他指中方反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火；又稱以巴衝突循環往復，癥結還是遲遲未公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」，呼籲國際社會應該以最大的緊迫感，為推進「兩國方案」作出切實努力。

翟雋表示，中方願和埃及保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地帶的人道主義危機更加惡化。