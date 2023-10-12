拜登形容哈馬斯如IS 派布林肯訪以

【本報綜合報道】美國總統拜登周二就以巴衝突在白宮發表講話，譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列是邪惡行為，又指至少有14名美國公民死亡，指示團隊協助營救仍然被挾持的公民。美國國務院表示，拜登委派國務卿布林肯周三啟程前往以色列，傳達美方聲援及支持以色列的訊息，並討論可以提供哪些額外資源。

拜登指哈馬斯殺害民眾、強暴婦女、俘虜遊街等報道令人反胃，批評該組織威脅處決人質，包括第二次世界大戰納粹大屠殺幸存者，違反人類所有道德標準，其殘暴及嗜血令人想起極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）的暴行，以及反猶太主義、對猶太人的種族滅絕。白宮國家安全顧問沙利文表示，相信20名或以上美國公民失蹤。

與此同時，拜登4天內3度與以色列總理內塔尼亞胡通電話，表明美國與以色列站在一起，採取迅速、果斷、壓倒性的回應，亦會要求國會採取緊急行動，支援以色列安全需要。他警告哈馬斯盟友伊朗及黎巴嫩真主黨，不要利用今次危機獲取好處。

舒默取消赴日 提前返美 率團訪問亞洲的美國國會參議院民主黨領袖舒默，因應以巴衝突而提前周四回國。代表團周三與南韓總統尹錫悅會面，日本的行程取消。

舒默是美國最高級的猶太裔民選官員，預計周四晚上返抵紐約聽取機密簡報，再出席社區活動及猶太安息日。