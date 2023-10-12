以巴戰火深陷 美或雙航母 東地中海坐鎮

艾森豪威爾號基本規格

福特號抵埗 艾森豪威爾號將出港 以色列對加薩地帶發動地面攻勢如箭在弦，奉命掉頭駛往東地中海戒備的美國福特號航空母艦打擊群，周二抵達該海域阻止衝突升級或擴大；另一航空母艦艾森豪威爾號周五將從美國東岸出發展開例行及預定部署，國防部可能調派它到東地中海支援，最快本月底到埗，意味屆時美方罕有執行「雙航母」行動。

負責美國在中東地區軍事行動的中央司令部發表聲明，宣布航空母艦福特號，神盾巡洋艦諾曼第號，神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號、拉梅奇號、卡尼號、羅斯福號抵達東地中海。美方提高在區內的軍事態勢行動持續，包括迅速調派F15戰機、F16戰機、A10攻擊機3款軍機，擴大目前部署區內的戰機中隊規模。中央司令部司令庫里拉形容這發出強烈的威懾訊息，與以色列敵對的任何一方想乘虛而入將不會得逞。

美國國防部長奧斯汀周日下令福特號航空母艦打擊群前往東地中海，該支水面打擊編隊原定周一訪問法國，但收到最新命令後立即改變航行方向，衞星圖像更拍到它全速開赴以色列對出海域。美國國防部高級官員周一表示，福特號航空母艦打擊群將在東地中海展開海上及空中行動，目的是讓區內盟友及夥伴安心，同時確保地區穩定。福特號原定預計本月底由艾森豪威爾號取代，接手在歐洲地區的部署任務。

美先進彈藥運抵以色列 艾森豪威爾號航空母艦打擊群即將駛往歐洲地區，隨行艦艇還有神盾巡洋艦菲律賓海號，以及神盾驅逐艦格雷夫利號、梅森號；艾森豪威爾號、菲律賓海號、格雷夫利號從維珍尼亞州諾福克海軍基地出發，梅森號從佛羅里達州梅波特海軍基地啟航。打擊群指揮官米格斯（Marc Miguez）說：「我們的展現將毫無疑問地加強與盟友及夥伴的關係，我們的目標都是阻嚇侵略，有需要時投射壓倒性的戰鬥力量。」

美國傳媒引述知情國防部官員報道，美國可能很快在東地中海部署兩艘航空母艦；國防部發言人麥加里（Bryon McGarry）表示，艾森豪威爾號一早安排部署歐洲地區，奧斯汀將持續審視福特號和艾森豪威爾號的部署安排，適當平衡各戰區的海上能力，支援國家安全優先事項。美國對上一次在中東地區部署兩艘航空母艦是2020年3月，當時向阿拉伯海派出艾森豪威爾號及杜魯門號，應對與伊朗的緊張局勢。

另一方面，以色列軍方宣布，首批由美國在以色列與巴人新一輪衝突爆發後提供的先進彈藥，在周二深夜運抵以色列內瓦蒂姆空軍基地，但未有透露具體的彈藥型號，僅指能夠讓軍方實現重大打擊和準備額外情況，感謝美國在這具挑戰性的時刻支持以色列。

美情報支援以方救人質 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六突襲以色列，綁架大批以色列軍民到加薩地帶。奧斯汀已經指示聯合特種作戰司令部向以色列軍方提供情報及策劃支援，中央司令部、特種作戰司令部支援以色列制訂拯救人質計劃，但美方不會派出地面部隊。本報綜合報道

福特號基本規格 以色列空軍人員為戰機準備炸彈。