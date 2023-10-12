校服夾層充斥布碎 家長被指造謠

【本報綜合報道】吉林省敦化市一名家長近日發布一段名為「外表光鮮，內裏不堪入目」的影片，指女兒的棉襖校服夾層填充物為布碎。敦化市委宣傳部回應稱，條狀物為脫落的防水防風塗層，已經把校服送往省級權威部門進行質量檢測。校方指影片反映情況應是為蹭流量造謠，報警處理。

內地傳媒周二報道，片中家長抖開一件藍色棉襖校服的夾層，一大團白色條狀布料掉出。家長質疑，學校規定沒穿校服學生不得進入校園，但女兒穿着這樣的校服能否保暖。敦化市近日最高氣溫低於20℃，最低氣溫只有0℃左右。

多部門調查校服採購情況 敦化市委宣傳部回應指，市內學校沒有不穿校服不讓進校的規定。該市委及市政府高度重視，即時責成教育、市監等部門到學生家中了解情況。市政府組織市監、教育、紀檢、公安等部門成立聯合調查組，調查校服採購等環節，並會及時公布結果回應公眾關切。

敦化市第二小學工作人員回覆記者稱，網上流傳影片為謠言，相關影片已經刪除；又稱校服經過招標，並經家長委員會同意才確定，過程公開透明，誰也不敢造假。