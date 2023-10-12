疑遭生父繼母虐打 12歲男童遍體鱗傷

【本報綜合報道】重慶市一名12歲男孩疑遭生父和繼母虐打，其身上滿布瘀傷的影片和照片傳到網上後，引發網民關注和憤慨。事發地彭水縣官方部門表示，當地未成年人保護辦公室正協同縣政府、公安、民政、婦聯等相關部門對此事開展調查。

外婆報案 多部門調查 被打男孩小勇（化名）的小姨彭女士稱，小勇6歲時父母離異，因其母患精神病一直在醫院治療，小勇和弟弟多年來由父親撫養。外婆去年發現小勇被生父和繼母毆打，小勇上月被打後跑到外婆家，外婆向屬地派出所報警，惟警方僅口頭調解，沒有立案。

小勇之後被打得更狠，外婆近日發現他再被打，渾身瘀傷和割痕，於是周日再報警。目前小勇住在外婆家，但外婆家經濟條件不好，沒能力撫養他。學校老師曾經向小勇的弟弟了解，但弟弟擔心自己也被打，只敷衍回應，目前未發現弟弟被打。

彭水縣婦聯工作人員表示，公安機關正在調查事件，後續結果由縣委宣傳部通報。彭水縣民政局綜合辦工作人員稱經了解，小勇因不聽話讀書而被打；又表示當有調查結果，該部門會跟進個案，如符合條件會提供救助，一旦查出男孩監護人構成犯罪，其他親屬沒有能力撫養，會把男孩送往市級福利機構。