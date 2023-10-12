6旬漢切息肉喪命 醫生遭停職

【本報綜合報道】安徽省六安市楊先生日前向內地傳媒反映，表示63歲父親參加六安市中醫院免費體檢查出病症，因醫院多次手術不合格導致死亡。市衞健委周二發出通報，指該病例經鑑定屬於一級甲等醫療事故，院方需要承擔主要責任。

市衞健委責令醫院需負責任 楊先生稱父親體檢查出腸息肉，今年5月12日接受息肉切除手術，手術失敗導致腸穿孔，身體劇痛。兩天後，醫生會診建議楊父再接受手術，手術延至5月16日晚上進行但再次失敗。楊父6月11日因感染性休克離世，楊先生追究醫院的醫療事故罪。六安市醫學會上月鑑定後認為，過失醫療行為與患者死亡有因果關係，六安市中醫院對手術併發症認識不足，重視不夠、處理不到位。

六安市衞健委表示，接到患者家屬投訴後，立即開展調查核實，根據初步調查結論，責令市中醫院對涉事醫生停職。患者家屬其後委託司法鑑定所驗屍，8月得出死因鑑定結論和補充結論，市衞健委委託市醫學會開展醫療事故鑑定，市醫學會上周六作出結論，市衞健委已經將之分別交予醫患雙方及公安機關。當事人如對首次醫療事故技術鑑定結論不服，可以提出再次鑑定的申請。