拒霸王餐要求 食店投訴城管報復

【本報綜合報道】浙江省寧波市有食店店主近日在網上控訴，城管吃飯後希望免付錢，遭拒絕後折返到店內檢查煤氣，但未有亮出工作證，網民質疑城管行為不當。官方周二通報，對涉事3名工作人員進行批評教育，並責令其作出深刻檢查，但強調他們未有在店內用餐。

當局指誤認與檢查人員有關聯 事發上周五晚上，店主投訴涉事城管在其麵館吃東西說貴，回頭就過來到其店檢查煤氣。寧波市鎮海區駱駝街道辦事處通報，根據城鎮燃氣安全專項整治行動安排，駱駝街道應急管理所安排何××等3名工作人員，對安全隱患整改未到位的6間沿街店舖回訪檢查，他們當晚7時46分進入該麵館檢查，7分鐘後離開，未在該店就餐。

通報指出，黃××等兩名顧客當晚7時12分許進入該麵館就餐，因飯菜價格問題與店主爭吵後離開，店主誤認為隨後到來的何××等3人與黃××有關，因此發生口角，並拍片上傳至網絡。經核實，何××等人與黃××素不相識、沒有關聯，當事人已經消除誤解。