雪糕店揚言 綁小偷天橋示眾招議

【本報綜合報道】廣東省廣州市一間雪糕飲品店疑因外賣經常被偷，近日在店面擺放告示，揚言「將偷餐者綁天橋示眾8小時」，把閉路電視偷餐影片發布到網上，事件引發公眾討論。有律師指出，如果該店將偷餐者的閉路電視畫面等個人訊息放到網上，恐觸犯他人私隱權和肖像權。

該店員工稱外賣偷餐很常見，「被偷得沒有辦法了」，曾經維權但未見效，惟有將告示「寫得嚴重一點，嚇唬嚇唬他們（偷餐者）」。至於告示提及的「綁到天橋上示眾8小時」、「頭上澆十桶奶茶」等，並未真正做過。內地傳媒記者致電該店查詢，但遭掛斷或拒絕採訪。周日記者前往該店，未發現上述告示，據報該店已經撤下告示。至於該店所屬連鎖品牌方面回應稱，對此事不知情。

律師指不宜「私刑」 上海至合律師事務所馬香凝律師指出，該門店稱經常遭遇偷餐的情況，由於案值較低，在實際中很難維權，只能自己提高警惕。對該告示中引發熱議的表述，北京尚權律師事務所經濟犯罪辯護部副主任趙正武律師稱，雖然對實施盜竊等違法犯罪的行為人，公民有權採取一定限度的自力救濟措施，控制並將行為人送至公安機關處理，但不宜採取帶有「私刑」性質的過激行為。