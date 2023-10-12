校運會重演安倍遇刺 當局稱准學生犯錯

山東省棗莊市一間中學早前舉辦運動會，開幕式上學生演出日本前首相安倍晉三遇刺身亡的橋段，獲得全校師生熱烈歡呼，畫面曝光後引發外界批評。棗莊市教育局指，已要求校方調查，但稱允許學生犯錯。

橫幅寫「污水排海遺後患」

安倍晉三去年7月在奈良縣演講時，遭槍手伏擊身亡。棗莊市第三中學上月26日舉行運動會，在開幕式各班級進場環節中，某班學生重演安倍晉三遇刺一幕。扮演安倍的學生站在椅子上演講，一旁有飾演保鏢的學生，隨後一名身穿連帽衣的學生從右側口袋掏出假槍，作勢開兩槍。發言學生從椅子上跌下來倒地，之後被抬走。另有學生舉起寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的橫幅，圍觀者歡呼鼓掌。