校運會重演安倍遇刺 當局稱准學生犯錯
全校師生歡呼 仇日思想惹批評
山東省棗莊市一間中學早前舉辦運動會，開幕式上學生演出日本前首相安倍晉三遇刺身亡的橋段，獲得全校師生熱烈歡呼，畫面曝光後引發外界批評。棗莊市教育局指，已要求校方調查，但稱允許學生犯錯。
橫幅寫「污水排海遺後患」
安倍晉三去年7月在奈良縣演講時，遭槍手伏擊身亡。棗莊市第三中學上月26日舉行運動會，在開幕式各班級進場環節中，某班學生重演安倍晉三遇刺一幕。扮演安倍的學生站在椅子上演講，一旁有飾演保鏢的學生，隨後一名身穿連帽衣的學生從右側口袋掏出假槍，作勢開兩槍。發言學生從椅子上跌下來倒地，之後被抬走。另有學生舉起寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的橫幅，圍觀者歡呼鼓掌。
日商投資山東 去年大增
有網民批評相關表演「太惡心」，又指摘當地政府「對人民灌輸的仇日思想有多深厚」。棗莊市教育局表示已知悉事件，稱學生的做法不一定對，但他們允許學生犯錯誤，「畢竟是個學生」。棗莊市教育局工作人員又稱，已督促學校調查此事並寫情況說明。
根據山東省人民政府新聞辦公室主管的中國山東網報道，去年山東省新設日本投資企業241家，同比增長24.2%。去年，山東省與日本進出口總額達1,922.7億元人民幣（約2,165億港元），同比增長5.8%。本報綜合報道
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