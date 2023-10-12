假熱線真電騙 呃外遊歸來客

國家移民管理局近期接獲市民反映，接到與12367熱線高度相似的來電，對方冒充該局工作人員，以各種移民管理領域事項為由，要求接聽人按指示協助調查。惟這些電話是詐騙分子通過非法渠道，獲取受害人的個人身份資料後，冒充公檢法機關工作人員，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、護照被盜用或涉嫌違法，要求受害人下載聊天應用程式溝通，向受害人出示「逮捕證」、「通緝令」、「財產凍結書」等虛假法律文書，以增加可信度，同時要求受害人把資金轉移至「安全帳戶」。