國台辦：台獨意味戰爭 民進黨毀民眾安寧

陳斌華

【本報綜合報道】對於台灣傳媒調查顯示當地民眾擔心「台獨」和民進黨繼續執政的比例上升，中國大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，這表明愈來愈多台灣民眾認識到「台獨」意味戰爭，民進黨當局和「台獨」勢力是和平安寧生活的最大破壞者；台灣任何政黨只要承認一個中國原則，與北京交往不存在障礙，只要民進黨改變「台獨」立場，對話大門是敞開，但不承認「九二共識」則交往對話都無從談起。

民進黨台灣總統參選人賴清德日前稱，選舉絕對不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制獨裁的選擇。陳斌華批評搞「台獨」分裂違背兩岸同胞共同意志，只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫；民進黨當局和「台獨」勢力處心積慮搞「去中國化」，亦將遭兩岸同胞強烈反對和堅決抵制。對於台灣自造潛艇近日爭議不斷，他指民進黨當局企圖「以武謀獨」，爭議充分暴露民進黨當局為一己私利，揮霍台灣老百姓血汗錢，既貪腐又傲慢。他又關切國民黨副主席夏立言稱該黨既不是「親中」也不支持統一，批評言論損害兩岸互信、傷害感情。

促台解除歧視性貿易限制 對於中國大陸將研究中止或局部中止兩岸經濟合作框架協議下給予台灣產品的關稅優惠，陳斌華指民進黨當局不採取切實舉措，解除對中國大陸歧視性貿易限制，台灣民眾利益福祉要得到保障和增進，關鍵在兩岸團結反對「台獨」分裂行徑。他又指，台灣民眾到中國大陸只要不從事間諜等違法犯罪活動，完全不必有任何顧慮。