上月增398新冠重症 45人疫歿

【本報綜合報道】中疾控官網周二發布數據顯示，內地上月新增398宗新冠重症病例及45宗死亡病例，其中一人因新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，其餘均為基礎疾病合併新冠病毒感染死亡。「全國都在咽喉炎嗎」這一話題近來在內地多個社交平台登上熱搜，引發關注和討論。

咽喉炎近期成網絡熱話 內地發熱門診診療量從上月1日的11.6萬波動上升，上月18日達近期峰值17.7萬後波動下降，上月30日為14.1萬。全國哨點醫院流感樣病例佔門診急診就醫人數比例從截至上月3日的一周錄得3.4%，上升至上月18日至24日的4.6%。內地上月合共報送11,629宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，XBB及其亞分支的佔比持續高企，上月25日至本月1日達100%。

內地網民近來紛紛表示，嗓子乾、喉嚨痛，辦公室內咳嗽聲不斷。多間醫院感染科、兒科專家表示，發熱門診就診人數有上升趨勢，以新冠和甲型流感感染為主，患者主要是兒童和年輕人，絕大部分症狀較輕。廣州市第一人民醫院感染科主任趙祝香分析，正值季節交替，開學後人員流動性和聚集性增加，部分人沒及時接種流感疫苗，令感染概率增加。