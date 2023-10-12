打假人舉報 國企欠薪無起色 曾向女童轉6億

內地知名「打假人」王海日前在網上實名舉報時提到，國企中冶地集團西北岩土工程有限公司（下稱岩土公司）青海鉀肥項目部帳號，多年前直接向另一間公司法定代表人黃×6歲女兒個人帳戶轉帳近6億元（人民幣‧下同，約6.48億港元），質疑國有資產流失。岩土公司昨天強調，公司高度重視事件，將詳細核查，及時向社會公布。

去年12月，王海曾在網上提到，河南省農民趙愛民2011年9月5日與岩土公司青海鉀肥項目簽訂工程（材料、勞務）分包合約，工程已啟動5年5個月，僅收到約六成左右材料及勞務等款項，還欠1.4億元（約1.5億港元）。他稱自己曾陪農民工一起討薪，多年來一直沒有結果，卻在過程中發現岩土公司轉帳紀錄存在疑點。

稱銀行曾辦理上述業務 王海宣稱，岩土公司把2007年中標「金屬鎂一體化」10多項工程項目，交予陝西長嘉實業（集團）發展有限公司（下稱長嘉公司）以其名義施工，並把公司帳戶交由長嘉公司黃姓法定代表人任意轉帳支配資金，正正就在此時出現岩土公司轉帳6億元事件。他強調黃×女兒既非兩間公司員工，亦無參與項目，卻從中收得巨款，質疑事件涉及國有資產流失。

為了引證以上說法，王海一方提供中國人民銀行青海省格爾木市支行發出《舉報答覆意見書》，內容提及2010年至2018年期間，該分行曾為岩土公司辦理收款人為黃×女兒轉帳業務，累計轉帳金額近6億元，另得知轉帳憑證中「付款用途欄或備註欄」明確註明轉款原因。

王海8月曾經在網上問起：「這麼大的數額轉帳，居然還回覆說不違法，誰知道這是甚麼操作？」另一團隊成員李×亦透露：「其實這件事已經拖了很久了，6億元究竟是幹甚麼的，我們始終沒有得到相關部門清楚的回覆，後續可能會走行政訴訟。」

岩土公司指將詳細核查 面對王海質疑，岩土公司昨天發情況通報提到，在前期工作基礎上，在公司層面組建聯合工作組，對文章中所提及的情況進行詳細的核查，核查有結果將會及時向社會公布。

資料顯示，岩土公司1985年成立，隸屬中國冶金地質總局西北局，是國務院國資委管轄中央企業。本報綜合報道

王海