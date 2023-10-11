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女兒結婚 父母製竹屏風
父母總會在兒女婚禮送上最真誠的祝福，中國安徽省池州市曹女士近日在家鄉舉辦婚禮，婚禮上所用的竹屏風裝飾全部由其父母親手製造。曹女士表示，父母從砍竹子到編製竹屏風，全程耗時一個月，儘管製作過程複雜，但對方亦從未抱怨，更想方設法讓屏風變得更穩固，親戚們也在婚禮前到場協助布置，令她感到無比暖心和感激。
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