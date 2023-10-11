美列根號航母 明起停靠釜山5天

【本報綜合報道】南韓國防部昨天公布，美國海軍核動力航空母艦列根號明天起停靠釜山海軍基地，為期5天。南韓海軍稱，行動是美國承諾進一步加強在朝鮮半島戰略資產的定期可見性一部分。

韓美日演習應對朝核威脅 列根號所屬第5航空母艦打擊群將一同停靠釜山，包括神盾驅逐艦肖普號和其他軍艦，期間計劃與南韓海軍友好交流。南韓海軍艦隊司令金明洙形容，行動是美國擴大威懾行動重要展示，將成為加強美韓聯合防禦態勢機會，以便對北韓持續挑釁做出即時、壓倒性和決定性的反應。

列根號訪韓正值朝鮮半島緊張局勢加劇之際，北韓上月初公布新型戰術核攻擊潛艇，並預告本月將第三次試射一枚軍事偵察衞星。美國海軍第5航空母艦打擊群，則在濟州島東南國際水域舉行美日韓三邊演習，演習為期兩天至昨天結束。

南韓海軍昨天表示，韓美日前天至昨天在濟州東南方向的公海上舉行海洋攔截與反海盜演習。

韓方表示，此次聯演側重於提升韓美日威懾、反制朝核導彈威脅的能力，以及增進維護海洋安全與基於規則的國際秩序的三邊海上作戰能力。