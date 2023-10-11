約翰‧甘迺迪之姪 棄黨提名 獨選總統

美國已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔‧甘迺迪周一宣布，以獨立候選人身份角逐明年美國總統選舉，同時放棄民主黨黨內初選候選人提名。小羅拔‧甘迺迪表明不想隸屬任何政黨，更稱目的就是「攪局」，破壞民主、共和兩黨候選人大熱、總統拜登和前總統特朗普的選戰。

小羅拔‧甘迺迪周一選址賓夕凡尼亞州費城的美國獨立紀念館發表演說，提到美國國內不滿情緒日益高漲。他表明希望發表新的獨立宣言，從資本、媒體和兩大政黨獨立出來，並對自己選情感到樂觀。

未獲家族與民主黨支持 小羅拔‧甘迺迪說：「今天我們翻開美國政治新的一頁。這個國家以前也有過獨立候選人，但這次有所不同。因為這一次，獨立候選人將獲勝」。

數百名支持者出席小羅拔‧甘迺迪演說，高舉「宣布你的獨立」等標語，包括幻想破滅的民主黨人、尋求改變的前特朗普支持者，以及無黨派人士。上周一項民調顯示，假設特朗普、拜登和小羅拔‧甘迺迪角逐明年總統，他們分別獲40％、38％和14％支持，對小羅拔‧甘迺迪有好感的共和黨人遠多於民主黨人。

甘迺迪是民主黨政壇最著名家族之一，但小羅拔‧甘迺迪今次參選未得到家族和民主黨支持。他的4名兄弟姊妹發表聯合聲明，譴責其參選行為對美國危險，並稱儘管他和父親同名同姓，但沒有相同的價值觀、願景或判斷力。民主黨全國委員會發言人同日被問及小羅拔‧甘迺迪參選時，只以翻白眼表情符號回應。民主黨全國委員會拒絕評論。

環保律師 無擔任過公職 小羅拔‧甘迺迪是一名環保律師，從未擔任過公職，近年與保守派人士建立密切關係，其反疫苗觀點獲極右勢力支持。但特朗普發言人史蒂芬‧張（Steven Cheung）稱，選民不應被假裝具有保守價值觀的人欺騙，小羅拔‧甘迺迪競選活動只不過是自由派甘迺迪的虛榮項目，利用家族名聲來賺錢。本報綜合報道