華工稱遭槍擊 見身份始收手

【本報綜合報道】以巴衝突持續，大批外國人紛紛逃離當地，有中國遊客表示搶機票幾十次才成功，多間旅行社已取消以色列旅行團並暫停收客。有在以色列務工的華人透露，與工友在公路上遭不明武裝人員襲擊，有工友中槍，對方後來見到他們是華人才停火。

來自北京的遊客小趙向內媒透露，她上周六在耶路撒冷的酒店被防空警報聲吵醒，一度要到防空洞躲避。她原定前日乘波蘭航空的飛機回國，但驟然升級的以巴衝突使進出以色列的國際航班大規模取消，她在支付失敗幾十次後，周日早上搶到一張價格翻倍的阿聯酋航空從杜拜中轉飛北京的機票。

另有台灣旅行團仍受困以色列，有團員周一怒轟承辦旅行社不讓旅客提早返台。旅行社昨否認指控，強調處理方式基於團體安全為第一考量，而非以成本衡量。以色列駐台代表游瑪雅另向台媒表示，其子的16歲夏令營同伴遭綁架，其朋友家人參加音樂會被殺，又稱有在台後備軍人已訂機票回國參軍。

外交部稱正搜救失聯者 針對有報道指有兩名中國工人在以巴衝突中身亡，中國外交部發言人汪文斌昨日表示，正持續核實和了解，外交部已指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人士、救治傷者，敦促外方採取有效措施，保障中國公民機構安全。中方傷者正在醫院接受治療。對於中方會否和以巴領導人通話，他稱中方願跟各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。

內媒引述以色列中華商會工作人員指，目前至少有3名中國人受傷，另有4名中國人失蹤，商會正協助使館發布訊息尋找失聯人士。