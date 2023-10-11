俄外長籲中東衝突方停火

拉夫羅夫

【本報綜合報道】俄羅斯外長拉夫羅夫前日在莫斯科會見到訪的阿拉伯國家聯盟（阿盟）秘書長蓋特，雙方就加強俄阿合作，以及包括加薩地帶事態發展等地區和國際熱點問題交換意見。

拉夫羅夫表示，俄阿雙方認為，近日加薩地帶發生的事件，更加迫切需要加強外交政策協調。雙方對巴以衝突造成大量平民傷亡深表關切。雙方一致認為，任何形式的暴力、導致和平居民傷亡和損害的行為均不可接受，呼籲衝突各方立即停止一切武裝衝突和暴力行動，並開啟談判。

指美圖壟斷調解進程 拉夫羅夫指出，西方國家發表聲明譴責對以色列的襲擊，但表示以色列必須戰勝並消滅恐怖分子，該立場引發嚴重問題。拉夫羅夫同時表示，美國正在破壞各方協調解決巴勒斯坦問題的努力，試圖壟斷調解進程，使以巴對話偏離政治解決方案。他強調，巴勒斯坦問題的解決不能一再拖延，聯合國有關決議必須得到執行，這是解決該地區問題的最可靠途徑。

蓋特表示，阿盟反對巴以衝突雙方的暴力行為，並主張為解決緊張局勢創造政治前景。當前最重要是停止流血衝突並實現局勢穩定。中東地區持續不斷的暴力循環是聯合國有關決議未得到執行的結果。由於缺乏政治解決巴勒斯坦問題的嘗試，類似衝突局勢仍將持續。他呼籲就以巴衝突局勢建立政治對話，推動相關問題得到公正解決。

另外，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周一襲擊耶路撒冷一帶，其中一枚火箭落入車臣村莊阿布戈什（Abu Ghosh）。俄羅斯車臣共和國領袖卡德羅夫稱，支持巴勒斯坦，但他反對戰爭，提議派車臣武裝分子到以色列執行維和任務。